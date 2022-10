El tailandés Chantra hace historia en casa

El tailandés Somkiat Chantra (Kalex), de 23 años, consiguió la primera 'pole position' de su carrera deportiva como local, 'en su tierra', en la clasificación oficial para el Gran Premio de Tailandia de Moto2 en el circuito 'Chang International' de Buriram, en la que el líder del mundial, el español Augusto Fernández (Kalex), acabó octavo.

Tras Chantra, décimo protagonista distinto de una 'pole' de la categoría en lo que va de temporada, se clasificaron el italiano Tony Arbolino (Kalex) y el japonés Ai Ogura (Kalex), que disputa el liderato en la clasificación provisional del mundial con Augusto Fernández.

Tremendous Thai delight in #Moto2! ??



Can @somkiat35 win in front of his home crowd tomorrow? ??#ThaiGP ???? pic.twitter.com/nnjIIVAT1I