Somkiat Chantra hace historia y estrena el palmarés de Tailandia

El piloto Somkiat Chantra (Kalex) le dio a su país, Tailandia, la primera victoria en el campeonato del mundo de motociclismo al vencer el Gran Premio de Indonesia de Moto2, en el circuito Mandalika de la isla de Lombok, con autoridad y en solitario.

Chantra protagonizó varias vueltas rápidas de carrera para demostrar su solvencia en Mandalika, en donde le acompañaron en el podio el italiano Celestino Vietti (Kalex), que se consolida en la primera posición del campeonato, con Arón Canet (Kalex), tercero.

Extending his championship lead as Celestino Vietti take back-to-back podiums! ??@aroncanet44 remains the closest challenger with @SamLowes_22 in 3rd and race winner Somkiat Chantra moving up 14 places into 4th! ?? pic.twitter.com/2qJ26oJicZ