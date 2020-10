Sam Lowes sigue imparable y se adjudica su tercera victoria consecutiva

El británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) demostró estar en otro nivel desde el mismo momento en que se apagó el semáforo rojo del Gran Premio de Teruel de Moto2 en el circuito Motorland de Alcañiz y se adjudicó su tercera victoria consecutiva, lo que le aúpa hasta la primera posición del mundial de la categoría.

Lowes es ahora el nuevo líder del mundial con 178 puntos, siete más que el hasta ahora líder, el italiano Enea Bastianini (Kalex) que suma 171 puntos y es segundo, con su compatriota Luca Marini (Kalex), tercero con 155 puntos.

