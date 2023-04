Sam Lowes gana con autoridad por delante de Acosta y Alonso López

El británico Sam Lowes (Kalex) consiguió su primera victoria de la temporada en el Gran Premio de España de Moto2 en el circuito 'Ángel Nieto' de Jerez de la Frontera, y la décima de su carrera deportiva, por delante de los españoles Pedro Acosta (Kalex) y Alonso López (Speed Up).

Acosta no tardó en ponerse líder, pues nada más apagarse el semáforo aprovechó un 'toque' entre Alonso López (Speed Up) y Sam Lowes (Kalex) para ponerse primero y comenzar a marcar un fuerte ritmo que rompiese la carrera desde los primeros instantes.

Tras Pedro Acosta se 'pegó como una lapa' Sam Lowes y enseguida se engancharon a ellos tanto Alonso López como Tony Artbolino y antes de completarse el giro el británico Lowes había recuperado la cabeza de la carrera mientras que el italiano Celestino Vietti (Kalex) se fue por los suelos en la curva diez.

Lowes marcó vuelta rápida en su segundo giro en busca de romper claramente el grupo, objetivo que consiguió pues apenas Pedro Acosta le pudo seguir y ya algo más atrás, a algo más de un segundo, iba Alonso López y luego otro cuarteto encabezado por el japonés Ai Ogura (Kalex) y en el que también estaban Tony Arbolino (Kalex), Filip Salac (Kalex) y Arón Canet (Kalex), con el británico Jake Dixon (Kalex) y Albert Arenas (Kalex) un poco más atrás.

