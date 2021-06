Remy Gardner arrebata la primera plaza a Raúl Fernández

El australiano Remy Gardner (Kalex) logró su segunda 'pole position' en el último momento, "in extremis", al ser el más rápido en la segunda clasificación para el Gran Premio de Cataluña de Moto2 que se disputa el domingo en el circuito de Barcelona, en Montmeló.

Gardner, con un mejor tiempo de 1:42.977, fue el único piloto que rodó en ese segundo y con ello doblegó a su propio compañero de equipo Raúl Fernández, que acabó segundo, con el neerlandés Bo Bendsneyder (Kalex), tercero.





