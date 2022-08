Raúl Fernández no seguirá con KTM la próxima temporada

El piloto español Raúl Fernández no continuará la próxima temporada 2023 en la estructura de KTM, en la que lleva desde 2020, de la categoría de MotoGP del Mundial de Motociclismo, según confirmó él mismo este lunes.

"Como ya sabréis, KTM y yo separamos nuestros caminos al final de la temporada. Estoy muy agradecido de toda la ayuda que me han dado, ya que han sido parte de mi carrera deportiva desde la Red Bull MotoGP Rookies Cup, momento en el que empecé a ser parte de esta familia", señaló Fernández en su cuenta oficial de 'Twitter'.

???? As you may already know, KTM and me will be separated at the end of the season. I am very grateful for all the help they have given me, as they have been part of my racing career since the Red Bull MotoGP Rookies Cup, when I started to be part of this family. (1/2) pic.twitter.com/EQdRASGGGe