Pleno de españoles en el podio de Aragón con Rins, Márquez y Mir

El español Alex Rins (Suzuki GSX RR) logró una laboriosa victoria en el Gran Premio de Aragón de MotoGP en el circuito de Motorland Alcañiz, en el que Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V) convenció a todos con una magnífica remontada para sumar su segundo podio consecutivo y Joan Mir (Suzuki GSX RR), con el tercer puesto, se encaramó al liderato de la clasificación provisional del mundial.

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que acabó decimoctavo y muy lejos de su mejor rendimiento, perdió el liderato en la clasificación provisional del mundial, en favor de un Joan Mir que ahora cuenta con 121 puntos, seis más que Quartararo, doce respecto a Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), cuarto en Aragón, y quince respecto al italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20), que tras un aciago fin de semana "salvó los muebles".

NEW championship leader! ✨@JoanMirOfficial takes over at the top for the first time as @suzukimotogp lead the Team's Championship! ��#AragonGP �� pic.twitter.com/J34yyKMLAl