Pedro Acosta no tiene el permiso médico para correr en Silverstone

El piloto español Pedro Acosta (Kalex) ha sido declarado "no apto" para el Gran Premio de Gran Bretaña tras la doble revisión médica en el circuito de Silverstone por parte del equipo médico de los Grandes Premios.

?? After the last medical check-up this morning, @37_pedroacosta has been declared unfit and will not participate in the #BritishGP. Stay strong Pedro! ???? pic.twitter.com/QUXfrbZdnR