Pedro Acosta se estrena desde la pole esta temporada

El español Pedro Acosta (Kalex) ha logrado la primera 'pole position' de la temporada al ser el más rápido en la clasificación oficial de Moto2 para el Gran Premio de Alemania en el circuito de Sachsenring. Acosta marcó un mejor tiempo de 1:23.858 con el que aventajó en casi tres décimas de segundo al líder del mundial, el italiano Tony Arbolino (Kalex), con el británico Jake Dixon (Kalex) y los españoles Arón Canet (Kalex) y Alonso López (Boscoscuro), tras ellos.

