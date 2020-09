McPhee se impone a los japoneses en Misano; Albert Arenas pierde renta en el Mundial

El piloto británico John McPhee (Honda) se ha llevado este domingo la victoria en la carrera de Moto3 del Gran Premio de San Marino, un resultado que le permite a él y al japonés Ai Ogura (Honda), segundo, recortar distancia con el líder del Mundial, el español Albert Arenas (KTM), que se cayó a falta de dos vueltas para el final.

A @johnmcp17 masterclass sees the Scotsman snatch victory! �� @AiOgura79 and @TatsukiSuzuki24 secure the first Japanese double podium since 2001! ⏱️ #SanMarinoGP ���� pic.twitter.com/IwtZyMprWh

En la carrera número 150 de la categoría pequeña, el británico completó una espectacular remontada desde la decimoséptima plaza para convertirse en el quinto ganador distinto en siete carreras. Mientras, Arenas se fue al suelo con solo dos giros por delante, sumando su segundo 'cero' del curso, aunque continuará liderando el campeonato; el de Girona manda con 106 puntos, cinco más que Ogura y 14 más que McPhee.

14 points now cover the top three in #Moto3! ��@AlbertArenas75's lead has been slashed by @AiOgura79 and @johnmcp17 after his crash today! ��#SanMarinoGP ���� pic.twitter.com/9LM0oiancm