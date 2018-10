A Márquez se le salió el hombro en la celebración del título en Motegi

Entre las anécdotas que deja este domingo de fiesta en el equipo Repsol Honda tras la consecución del séptimo Campeonato del Mundo por parte de Marc Márquez, está el 'incidente' que sufrió el piloto a pie de pista, tras atravesar la línea de meta y acercarse al británico Scott Redding para abrazarse: "He cruzado meta, lo he celebrado con toda la gente, me han preparado un videojuego. Cuando me he tirado al suelo, y al abrazar a Redding, se me ha salido el hombro, menos mal que me lo han colocado, pero con la adrenalina, no duele. En diciembre tocará pasar por chapa y pintura", confesaba Márquez en declaraciones a Movistar.

Explicó que el videojuego que le han preparado en su equipo al subir al podio consistió en "tirar una ficha, conducir una moto, aunque no veía la pantalla, para intentar llegar al nivel siete. Siete títulos que se dice rápido. El tiempo pasa rápido. Son muchos, pero la ilusión, las ganas y la celebración son las mismas que en el primero. Espero que me queden muchos más. Hay que celebrar cada momento bueno, que los malos llegan solos", comentó.

En cuanto a la carrera celebrada en el circuito de Motegi, en Japón, habló de los riesgos que tomó en el mano a mano que mantuvo con Andrea Dovizioso, que salió por delante del de Cervera en la parrilla de salida: "He arriesgado cuando he atacado, he provocado un poquito el error de ‘Dovi’ y me da rabia que no esté aquí en el podio por el Mundial que ha hecho. Veía que si llegábamos juntos a la última vuelta, iba a ganar él. Me encontraba cómodo cuando iba por delante marcando el ritmo".