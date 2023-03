Márquez recupera la sonrisa y conquista la pole en Portimao

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), ocho veces campeón del mundo de motociclismo, bien se podría decir que ha puesto las cosas en su sitio en la clasificación para el Gran Premio de Portugal de MotoGP al protagonizar una auténtica exhibición camino de su sexagésimo cuarta 'pole position' en la categoría y la 92 en su carrera deportiva.

Después de tener que abortar varios intentos de vuelta rápida por encontrarse con banderas amarillas como consecuencia de las caídas de otros pilotos, Marc Márquez se 'enganchó' tras la estela de la Ducati Desmosedici del italiano Enea Bastianini ya con la bandera de cuadros ondeando en la recta de meta, para conseguir un 1:37.226 que le daba su primera 'pole position' desde la obtenida en Japón 2022, entonces bajo la lluvia.

