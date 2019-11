Marc Márquez: "Tenemos que mantenernos concentrados y seguir trabajando duro"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que deben seguir "concentrados" y "trabajando duro" a pesar del fin de la temporada, y ha explicado que la primera jornada de test en el Circuito de Jerez ha servido para "probar diferentes aspectos para 2020" y evaluar "dos direcciones distintas".

"Hoy hemos vuelto a probar diferentes aspectos para 2020, evaluando dos direcciones distintas. Parece que mañana la meteorología puede ser algo complicada, así que hemos tenido que alterar un poco el plan para aprovechar el día al máximo. Esta parte de la temporada es muy importante, así que tenemos que mantenernos concentrados y seguir trabajando duro", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Por otra parte, el vigente campeón de la categoría reina habló de su caída durante el estreno de los entrenamientos en el trazado jerezano. "La caída ha sido mi error, me he ido largo y, como el borde de la pista estaba algo mojado, he perdido el tren delantero. Afortunadamente estoy bien, he pasado por el centro médico simplemente por precaución", finalizó.