Lorenzo: "Rossi actúa como un niño pequeño y Márquez debe pasar olímpicamente de él"

El piloto de Repsol Honda, Marc Márquez, tendió la mano durante la conferencia de prensa de este jueves a Valentino Rossi, en un gesto público para intentar hacer las paces por sus diferencias del pasado, pero el italiano se la negó y el español restó importancia a su actitud al afirmar que "la vida sigue, no pasa nada".

Tras lo ocurrido, añadió que "por mi parte no hay problema, estoy contento, estoy feliz y no hay ningún problema, asumí en su día lo que había que asumir y no pasa nada, que la vida sigue y nadie es imprescindible aquí".

Por su parte el pilóto italiano reconoció que "nuestra relación personal no es importante. Es una cosa entre nosotros dos y ya está, y para el resto somos dos pilotos que corremos juntos y lo importante es estar tranquilos para hacer bien nuestro oficio, pues esto son sólo cosas con las que se pierde el tiempo hablando".

También recalcó con cierta sorna, que "quizá ha sido el Papa el que quiso que Márquez me estrechara la mano".

Tras este tenso momento vivido en rueda de prensa, opinó sobre lo acontecido Jorge Lorenzo, que fue claro sobre esta situación, "en mi opinión, se equivocan los dos".

Sobre Rossi dijo que "se equivoca al no darle la mano y creo que es demasiado orgulloso, una actitud de niño pequeño, y sobre todo se equivoca al tener la oportunidad de decir a sus aficionados que en el podio y en los circuitos no deben silbar a sus rivales, que no han hecho nada para merecer eso".

Del piloto español declaró que "se equivoca en el sentido de que a él le afecta mucho lo que haga Valentino, y debe pasar olímpicamente de lo que haga y seguir su rumbo. Si no le quiere saludar, no le quiere dar la mano, pues ya está; pasa de todo y sigue por tu camino. Creo que en ese sentido se equivoca, pero vuelvo a repetir que es mi opinión y cada uno decide lo que quiere hacer".