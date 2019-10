Lorenzo reconoce que los resultados "no son buenos" y no se siente "a gusto"

El español Jorge Lorenzo (Repsol Honda RC 213 V) no llega al Gran Premio de Japón de MotoGP con la mejor posición en el campeonato y reconoce que "los resultados no son buenos" y no se siente "a gusto con la moto".

"No hay claros progresos y no lo digo yo, son los resultados, es la realidad", sentenció el piloto de Palma de Mallorca que, no obstante, destacó que llega "un poco mejor que en Tailandia de la columna". "Vamos a ver cómo nos va en este circuito que siempre me ha ido bien y en donde el asfalto y la ausencia de baches siempre ha ido bien a mi estilo de pilotaje", agregó.

El francés Johann Zarco, que al no sentirse cómodo con la KTM RC 16 decidió dejar de competir, suplirá al japonés Takaaki Nakagami a partir de la carrera de Australia para poder operarse éste de los problemas que arrastra en un hombro, no representa ninguna presión para Jorge Lorenzo.

El piloto de Repsol Honda restó importancia a esa decisión del fabricante japonés pues "es un puesto que queda libre y Zarco es un piloto que está libre y que quiere pilotar". "Creo que es una elección lógica que hace Honda y Cecchinello pero no me mete ninguna presión" y recordó que "tanto Nakagami como Carl han quedado delante mío en casi todas las carreras".

"Es un piloto rapidísimo y nadie sabe cómo va a ir, pero hay pilotos muy rápidos en MotoGP y especialmente Zarco ha dado muestras de poder hacer alguna 'pole position', aunque no ha ganado carreras, pero si se encuentra a gusto puede luchar por victorias e irá muy rápido".

"Zarco decidió no seguir con KTM y cuando estás en casa tienes más ganas, es una reacción natural como cuando hace mucho que no ganas una carreras y de repente después de tres años ganas una; quieres vivir estas emociones al máximo y Zarco lleva cuatro carreras o cinco sin correr, por lo que cogerá la moto con más ilusión que los que llevamos todo el campeonato", explicó Lorenzo. En cualquier caso el piloto de Repsol Honda recordó: "Físicamente, a pesar de que voy a mejor, quizás sea el piloto más tocado de la parrilla".

Marc Márquez (Repsol Honda) descartó este jueves la necesidad de trabajar en la actualidad con un psicólogo deportivo, resaltando que su equipo y su entorno son los que se acercan a este papel y lo que "mejor funciona" en su caso.

"No he trabajado nunca con un psicólogo deportivo, quizás algún día lo necesite, pero hoy en día mi mejor psicólogo es mi equipo y las personas que me rodean y es lo mejor que funciona para mí", expresó.

Además, el ilerdense reconoció que vivió "una celebración muy buena" tras conquistar en Tailandia su octavo título mundial, y que todo lo sucedido desde entonces ha hecho que se ha preparado "de otra manera para estas tres carreras" de la siempre exigente gira por Asia y Australia. "Pero la mentalidad sigue intacta", advirtió el piloto de Cervera, dejando claro que no se va a relajar. "Me siento preparado para esta carrera y trataré de luchar por la victoria, esa es la mejor manera para preparar el 2020", apuntó.