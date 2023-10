Jorge Martín, de líder al quinto puesto en la última vuelta de una carrera ganada por Zarco

El francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP23) se subió por primera vez a lo más alto del podio de una carrera de MotoGP al imponer su estrategia en el Gran Premio de Australia de la categoría, en el que su compañero de equipo, el español Jorge Martín se lió con la elección de los neumáticos.

Martín, autor del mejor tiempo de entrenamientos, eligió una apuesta "arriesgada" con los neumáticos, pues fue de los pocos pilotos que optó por el compuesto de neumático trasero blando, junto a los también españoles Marc Márquez (Honda RC 213 V), Pol Espargaró (Gas Gas RC 16) y Raúl Fernándz (Aprilia RS-GP), que pagaron por esa decisión un alto precio, en forma de mal resultado de carrera.

Las muy adversas previsiones atmosféricas para la jornada del domingo, con intensas lluvias y fuertes rachas de viento, por encima de los 60 km/h. en algunos momentos, propiciaron que la organización del campeonato decidiese cambiar el orden de las pruebas de MotoGP, pasando la carrera sprint o corta, de sólo 13 vueltas, al domingo, mientras que el Gran Premio, a 27 vueltas, que habitualmente se disputa entonces, se adelantó al sábado, una decisión que se le "atragantó" a Jorge Martín.

El piloto madrileño dio una auténtica exhibición de poderío durante los entrenamientos, con récord absoluto de la pista incluido, pero ese optimismo "nubló" la percepción de la situación real y la elección de los neumáticos, a pesar de lo que pudiera parecer en un principio, acabó siendo la "tumba" de las aspiraciones de Martín por acercarse al liderato del campeonato del mundo de MotoGP, más bien todo lo contrario, le alejó.

Martín lideró toda la carrera, desde la primera a la última vuelta, en la que los cuatro pilotos que rodaban tras él le acabaron superando, primero su propio compañero de equipo Johann Zarco, luego los italianos Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23) y Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP22), y por último el surafricano Brad Binder (KTM RC 16).

Marc Márquez (Honda RC 213 V) no hizo una buena salida, pero pudo completar el primer giro en la sexta posición, a pesar de salir séptimo y perder un par de puestos al apagarse el semáforo y como él, tampoco hizo una buena salida el español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que era cuarto en la formación de salida y cayó hasta la octava, superado entre otros por el italiano Fabio di Giannantonio (Diggia) que tardó apenas tres vueltas en adelantar a Bagnaia y ponerse tercero, en posición de podio.

A ritmo de vuelta rápida tanto en el segundo como en el tercer giro, Jorge Martín se escapó de todos sus rivales, con Brad Binder a un segundo en la tercera vuelta y ya a más de dos un amplio grupo en el que estaba "Diggia", Bagnaia, el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP23), Marc Márquez, que poco después lo superó, Jack Miller, Aleix Espargaró, Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP22), Pol Espargaró y Marco Bezzecchi.

Pero Zarco no se rindió y atacó a Marc Márquez, con el que protagonizó una intensa lucha durante varias vueltas que benefició a Bagnaia a la hora de defender la cuarta plaza, mientras Jorge Martín iba poco a poco distanciándose de todos sus rivales.

Con las tres primeras posiciones bastante consolidadas con Jorge Martín, Brad Binder y Fabio Di Giannantonio, el interés se centró en el octeto perseguidor, en el que Bagnaia mandó por delante de Zarco y Márquez, que tuvo que aguantar los ataques de Aleix Espargaró.

A once vueltas del final, en el decimosexto giro, Jorge Martín tenía una ventaja superior a los tres segundos y su victoria parecía incuestionable, pero en la "criba" que se produjo en el grupo principal, se quedaron por delante Di Gianantonio, que superó a Brad Binder, con Bagnaia y Zarco.

Con el paso de las vueltas el neumático blando de Jorge Martín cayó mucho en su rendimiento y las vueltas finales resultaron agónicas, al ver cómo se acercó y le superó el cuarteto perseguidor, formado por Zarco, Bagnaia, Di Giannantonio y Binder, que por ese orden atravesaron la línea de meta.

Fermín Aldeguer (Boscoscuro), Arón Canet (Kalex) y Alonso López (Boscoscuro), protagonizaron el primer pleno de pilotos españoles en la primera línea de salida de Moto2.

