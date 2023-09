Jorge Lorenzo suelta la bomba y da pistas sobre el futuro de Márquez: "Está hecho con Gresini"

Con el Mundial 2023 de MotoGP todavía por decidir a falta de un puñado de carreras por disputarse, además de la pregunta de quién será el campeón, otra circula con fuerza por el paddock desde hace tiempo: ¿dónde correrá Marc Márquez la próxima temporada?

Parece que el vínculo que el seis veces campeón del mundo de la categoría reina tiene con Honda puede romperse después de varias temporadas en blanco por las caídas y los problemas de su moto y los cantos de sirena de otras escuderías no han tardado en llegar al catalán.

Ahora, Jorge Lorenzo, tricampeón de MotoGP, ha soltado la bomba al asegurar que Marc Márquez correrá en 2024 en el equipo de Gresini. Lo ha hecho en el MotoGP Guru Show, un apartado en el que se encarga de realizar predicciones sobre las carreras del fin de semana y en el que al mallorquín también le preguntan sobre diversos temas de actualidad del campeonato.

Cuestionado sobre si Márquez se marchará de Repsol Honda dejó claro su parecer: "Sí, esta idea sea está volviendo cada vez más grande y más grande en mi cabeza. Creo que está hecho", proclamó sobre el futuro de Márquez en la escuadra satélite de Ducati: "Creo que a Marc no le importa mucho el dinero. Sólo le importa volver a ser competitivo en 2024 y, luego, estar completamente abierto a elegir entre las muchas opciones competitivas que tendrá para 2025", continuó.

El piloto español comentó a las puertas del Gran Premio de Japón en Motegi, con la plana mayor de Honda presente, que quizá ya está "convencido" sobre su futuro si bien "todo el mundo" le dice lo que quiere escuchar para intentar que tome una u otra decisión, en cuanto a seguir en Honda o cambiar a otro proyecto.

"Maybe I'm already convinced" ??? - @marcmarquez93



The Spaniard remains tight-lipped ahead of his key conversations with the Honda management ??#JapaneseGP ???? pic.twitter.com/PaAgwOaO9X