Jorge Lorenzo corrió el Gran Premio de Qatar con una fisura de costilla

Las pruebas médicas a las que se sometió este martes el balear Jorge Lorenzo desvelaron una fisura de costilla causada por una caída en los entrenamientos en Catar, lo cual no le impidió disputar la carrera del domingo y alcanzar la decimotercera posición en su estreno con Repsol Honda.

Según confirmó el piloto español en su cuenta de Twitter, el período de baja estimado oscila entre las tres semanas y un mes. Además, adelantó que correrá en Argentina, segundo Gran Premio de la temporada 2019 previsto para el próximo 31 de marzo.

TAC done. Fissure of the first rib on the right side, 3 weeks / 1 month to recover. We will fight in Argentina! pic.twitter.com/jaWBDvykNH