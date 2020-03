Jorge Lorenzo anuncia que participará en el GP de Cataluña

El piloto español Jorge Lorenzo, ahora probador oficial de Yamaha tras anunciar a finales de 2019 que dejaba el Repsol Honda para retirarse, ha anunciado este jueves que correrá el próximo Gran Premio de Catalunya.

"Después de habérmelo pensado algunas semanas, he decidido que participaré en el GP de Catalunya. Tengo muchas ganas y espero veros a todos allí", anunció el pentacampeón del mundo en un vídeo en sus redes sociales.

Lorenzo ya estuvo a lomos de la YZR-M1 en el 'shakedown' y en el test oficial de pretemporada en Sepang (Malasia) del pasado mes de febrero. Ahora da un paso más y anuncia que correrá como 'wilcard' (invitado) del Monster Energy Yamaha MotoGP en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en un Gran Premio que tendrá lugar del 5 al 7 de junio.

El balear disputó su último Gran Premio en MotoGP en la carrera de la Comunitat Valenciana que cerró el Mundial 2019, con una decimotercera posición que puso fin a un campeonato lleno de caídas, lesiones y obstáculos que le hizo acabar en decimonovena posición.

I HAVE AN IMPORTANT THING TO ANNOUNCE... ����#MotoGP #Yamaha pic.twitter.com/P5knxYsFK3