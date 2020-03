Joe Roberts y Raúl Fernández lideran los primeros libres del año en Catar

El piloto estadounidense Joe Roberts (Kalex) en Moto2 y el español Raúl Fernández (KTM) han sido los más rápidos tras las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Catar, cita inaugural del Mundial 2020 a falta de que MotoGP, anulada por la amenaza del coronavirus, pueda abrir gas en el Circuito de Las Américas.

En Moto2, que este fin de semana ejerce de 'categoría reina' sin serlo, sorprendió el piloto de Malibú Joe Roberts (American Racing) con un 1:58.421 registrado en una FP2 que fue, para la mayoría de pilotos, más rápida que la primera sesión. Además, el americano voló para batir el récord absoluto del circuito de Losail en su categoría, haciendo buena y confirmando su buen papel en la pretemporada.

Roberts superó a los italianos Marco Bezzecchi y Luca Marini, del Sky Racing Team VR46. Los pupilos de Valentino Rossi estuvieron cerca del estadounidense, en una jornada llena de sorpresas por lo impredecible que puede ser, en este arranque de campeonato, la categoría de Moto2. El japonés Tetsuta Nagashima, con su Kalex del Red Bull KTM Ajo, fue cuarto y el español Xavi Vierge (Petronas Sprinta Racing) completó el 'Top 5'.

Uno de los candidatos al título, el español Augusto Fernández (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), terminó sexto a 653 milésimas del mejor crono de la jornada, mientras que Jorge Martín (Red Bull KTM Ajo) y Jorge Navarro (Speed Up) cerraron el viernes en la décima y undécima posición respectivamente. También buscarán mejorar su vuelta rápida este sábado Arón Canet (Aspar Team, Speed Up), dimocuarto, así como el italiano Fabio Di Giannantonio (Speed Up), decimoquinto.

Por otro lado, en Moto3 el dominio fue español gracias a Raúl Fernández (Red Bull KTM Ajo) y su 2:04.577 con el que superó en algo más de una décima al sudafricano Darryn Binder (KTM) y al también español Sergio García Dols (Estrella Galicia 0,0), tercero. Más lejos quedaron, pero dentro del 'Top 5', los japoneses Ai Ogura (Honda) y Kaito Toba (KTM).

Raúl Fernández, en su primer Gran Premio con el equipo de la firma austriaca, siguió con el buen hacer de los test de pretemporada y, de momento, es el más rápido de una categoría pequeña muy ajustada. El español se quedó cerca del récord del circuito en Moto3, a sólo 16 milésimas del tiempo marcado por Arón Canet el año pasado.

El español dominó las dos primeras tandas de este viernes, aunque en la FP2 vivió una reñida batalla con el japonés Ai Ogura, del Honda Team Asia, que se tuvo que volver a boxes antes de que terminara la segunda tanda justo cuando luchaba con Fernández por hacerse con el mejor tiempo del día. Jaume Masià (Honda) también se metió en el 'Top 10' con su octava posición.