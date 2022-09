Jack Miller se estrena en Motegi; Márquez firma un gran cuarto puesto

El australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP22) consiguió su primera victoria de la temporada en el Gran Premio de Japón de MotoGP que se ha disputado en el circuito 'Twin Ring' de Motegi, en el que Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) consiguió una meritoria cuarta plaza y el líder del mundial, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) acabó en una discreta séptima posición.

Quartararo sigue líder de mundial, ahora con 18 puntos de ventaja sobre el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22), que no consiguió puntuar al caerse en la última vuelta cuando luchaba con el francés por ese séptimo puesto.

