Jack Miller cambiará Ducati por KTM en 2023 y 2024

El piloto australiano de MotoGP Jack Miller ha firmado con el equipo oficial de KTM de la categoría de MotoGP para las dos próximas temporadas, poniendo fin de este modo a su trayectoria con Ducati y regresando al constructor austríaco, con quien fue subcampeón mundial de Moto3 en 2014, según ha confirmado este jueves la escudería.

BREAKING NEWS ??@jackmilleraus will race for Red Bull KTM Factory Racing from the 2023 MotoGP season. ??



