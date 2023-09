Iván Ortola consigue la primera pole de su carrera

El español Iván Ortolá (KTM) ha conseguido la primera "pole position" de su carrera deportiva al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de Cataluña de Moto3, en el circuito Barcelona/Cataluña de Montmeló.

Ortolá, con un tiempo de 1:48.205 que logró en la lucha final por los rebufos en un amplio grupo de pilotos, aventajó en algo más de tres décimas de segundo tanto al turco Deniz Öncü (KTM) como al australiano Joel Kelso (CFMoto).

El líder del mundial, el español Daniel Holgado (KTM), se tuvo que conformar con la undécima posición, en tanto que el líder del fin de semana en los entrenamientos libres, el español Jaume Masiá (Honda), acabó cuarto.

