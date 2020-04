El italiano Bagnaia se impone en la segunda carrera virtual de MotoGP

El italiano Francesco Bagnaia (Pramac Racing) se impuso este domingo en la II edición de la carrera virtual #StayAtHomeGP, por delante del español Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha), en tanto que Alex Márquez derrotó a su hermano Marc en la lucha por el tercer puesto.

