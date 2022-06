Honda espera el regreso de Marc Márquez para antes del final de temporada

Buenas noticias para los aficionados del motociclismo. La recuperación de Marc Márquez avanza bien según ha informado este sábado Alberto Puig, manager del equipo Repsol Honda: "Desde que volvió de Estados Unidos ha entrado en una dinámica de encontrarse realmente bien. Está muy optimista, positivo. Ha empezado a mover la mano", ha confirmado Puig en declaraciones a DAZN.

"Tiene que haber una consolidación del hueso. Lo importante es que no haya complicaciones y está yendo todo muy bien" señaló Puig que no se atrevió adelantar un posible regreso: "Si no notas nada y más o menos pasan los días y sigues sin notar nada, al final eso es muy positivo". A pesar de no poner una fecha exacta de regreso para la vuelta del joven piloto, Alberto Puig desveló que Honda confía que vuelva antes de que termine este campeonato para probar la moto del año que viene.

Marc Márquez se opera con éxito por cuarta vez del húmero derecho El catalán se ha sometido a una intervención de tres horas de duración en Estados Unidos para solucionar los problemas que sufre desde 2020 en el húmero derecho. 03 jun 2022 - 17:29

"¿Esperarle antes de final de temporada? Sí. El cuándo no lo sé. El médico ya lo dijo: a la que el hueso esté consolidado y podamos ver en un TAC o una radiografía que él no va a tener ningún inconveniente en que Marc vuelva. Será muy importante que pueda volver y probar la moto. Para final de temporada, tenemos entrenamientos y pruebas que son muy importantes para la moto de cara al año próximo".

El ocho veces campeón del mundo anunció durante el Gran Premio de Mugello que iba a pasar otra vez porquirofanopara intentar solucionarde manera definitivasus continuos problemas en el húmero derecho, una lesión que lastra desde su caída en el Circuito Jerez-Ángel Nieto a inicios del Mundial 2020.

Una decisión que le hizo dar por terminada su presencia esta temporada en la categoría reina. Según informó Repsol Honda, la operación se realizó en Estados Unidos de forma satisfactoria pero la escudería nipona no facilitó en ese entonces ninguna fecha de regreso. Ahora, gracias a Alberto Puig podemos saber que la vuelta de Marc Márquez puede estar mas cerca de lo esperado.