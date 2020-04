El Gran Premio de Francia de motociclismo, también se suspende por el coronavirus

El Gran Premio de Francia de MotoGP que se debería disputar el próximo 17 de mayo en el circuito Bugatti de Le Mans, ha sido aplazado como consecuencia de la crisis mundial por el coronavirus, según decisión adoptada por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), la Asociación de Equipos de Competición (IRTA, por sus siglas en inglés) y la empresa española Dorna Sports, organizadora de la competición.

Dado que la situación de la COVID-19 continúa en constante evolución y que tampoco para el Gran Premio de España, igualmente aplazado, no se ha establecido una nueva fecha, se intentará confirmar lo antes posible las nuevas fechas para ambos eventos y la publicación de un nuevo calendario revisado.

Entramos ya en terreno más sensible. Pospuesto Jerez, ahora se pospone Le Mans. Me da que no va a haber hueco para todos viendo el calendario, y con la sospecha de que el siguiente en la lista, Mugello, también se vea afectado. Nos va a quedar un calendario fino... pic.twitter.com/UoxEr1lic3