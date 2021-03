Franco Morbidelli encabeza la primera tanda de libres en Catar, por delante de Aleix Espargaró

El italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1) fue el más rápido en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Catar de MotoGP, en los que el español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) finalizó segundo y el vigente campeón, Joan Mir, quinto.

Morbidelli, subcampeón en 2020 de la categoría, dejó buenas sensaciones en este primer entrenamiento, en el que rebajó con un tiempo de 1:54.921 el récord de vuelta rápida en carrera de Jorge Lorenzo en 2016, que estaba en 1:54.926.

El que más cerca estuvo de superar al italiano fue Aleix Espargaró, el piloto de Granollers, que llegó a ponerse primero durante unos segundos a falta de un minuto para el final.

La igualdad fue la tónica dominante y el reflejo fueron los tiempos registrados, con nuevo pilotos en solo cinco décimas.

La sesión comenzó de manera accidentada con la caída en la curva cuatro del francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21), que se retiró durante unos minutos y regresó al circuito con la segunda moto.

En esa misma curva cuatro, el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21) también se fue al suelo unos minutos quedando la moto dañada, por lo que también tuvo que retomar el entrenamiento posteriormente con la segunda moto.

La tercera caída de la sesión la protagonizó el español Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), que también tuvo que coger la segunda moto para acabar la sesión, y la cuarta fue del italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP20) en la última vuelta.

El italiano Luca Marini (Ducati Desmosedici GP20), debutante en la categoría, también sufrió una salida de pista al comienzo aunque pudo sujetar la moto para mantenerla en pie.

