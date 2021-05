Finlandia se cae del calendario por la pandemia y Austria tendrá dos carreras

La Federación Internacional de Motociclismo (FIM), la Asociación de Equipos (IRTA) y la empresa organizadora del mundial, la española Dorna Sports, han anunciado la cancelación del Gran Premio de Finlandia de 2021, que debía disputarse el próximo 11 de julio, como consecuencia de la actual situación de la pandemia por la Covid-19.

Las consiguientes complicaciones para viajar a Finlandia han obligado a cancelar el primer gran premio en el nuevo circuito de Kimyring, que deberá esperar a 2022 aunque tienen un acuerdo firmado y ampliado para los próximos cinco años.

