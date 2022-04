Fermín Aldeguer firma una pole de récord a sus 16 años

El español Fermín Aldeguer (Boscoscuro) consiguió su primera 'pole position' al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de Argentina de Moto2 en el circuito de Termas de Río Hondo cuando todavía tiene 16 años, pues no cumple los 17 hasta el próximo martes, 5 de abril, lo que le convierte en el más joven de la categoría en conseguirlo.

Aldeguer paró el mejor tiempo de la categoría en 1:43.306, un registro que no pudo superar ninguno de sus rivales y quienes más se acercaron fueron el también español Augusto Fernández (Kalex), a 150 milésimas de segundo, y el italiano Tony Arbolino (Kalex), a 207.

We have a new #Moto2 polesitter! ?? @Aldeguer54 takes the top spot and starting alongside him on the front row is @Afernandez37 and @TonyArbolino ! ?? #Moto2 | #ArgentinaGP ???? pic.twitter.com/FuuzWEu88B

El estadounidense Cameron Beaubier (Kalex), el español Manuel "Manugas" González (Kalex), el neerlandés Zonta Van der Goorbergh (Kalex) y el alemán Marcel Schrotter (Kalex) fueron los protagonistas de la primera clasificación al conseguir el pase a la siguiente y con apenas 67 milésimas de segundo de diferencia entre todos ellos, mientras que se quedaron fuera el hispano argentino Gabriel Rodrigo y los españoles Marcos Ramírez (MV Agusta) y Jeremy Alcoba (Kalex).

La primera buena noticia de la segunda clasificación fue la presencia del tailandés Somkiat Chantra (Kalex), quien sufrió una caída en la segunda tanda libre en la que su moto quedó seriamente dañada, pero sus mecánicos pudieron reparar los desperfectos para llegar en condiciones a la misma.

Aldeguer rodó en 1:43.306, que era 150 milésimas más rápido que el registro de Fernández, ya con menos de tres minutos para la conclusión de la clasificación, en los que dio un autentico espectáculo el piloto murciano al intentar rebajar aún más su mejor marca personal, lo que no pudo conseguir al encontrarse al estadounidense Joe Roberts (Kalex) por delante de él con un ritmo más lento.

?? @Aldeguer54 HAS DONE IT! ??



The rookie takes his first #Moto2 pole and the first for @teamspeedup since @aroncanet44 at the 2020 #StyrianGP! ??#Moto2 | #ArgentinaGP ???? pic.twitter.com/UoGUwIuFgV