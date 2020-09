Fenati se impone en un apretado final en Misano a Vietti y Ogura

El piloto italiano Romano Fenati (Husqvarna) se ha impuesto en una apasionante última vuelta en la carrera de Moto3 del Gran Premio de Emilia-Romaña, mientras que el español Albert Arenas (KTM), cuarto este domingo, ve recortada su ventaja al frente del Mundial por el japonés Ai Ogura (Honda), ahora a solo dos puntos en la general tras su tercera posición en Misano.

