Un error de Canet regala la victoria en casa a Ogura

El japonés Ai Ogura (Kalex) le ganó la partida al líder del mundial en el Gran Premio de Japón de Moto2 que se disputó en el circuito "Twin Ring" de Motegi y en el que el también español Arón Canet (Kalex), que era líder en solitario y destacado, cometió un nuevo error en forma de caída que le dejó fuera de la carreras en las vueltas iniciales.

Augusto Fernández, segundo, sigue líder del campeonato con apenas dos puntos de ventaja sobre Ai Ogura, mientras que Arón Canet continúa en la tercera posición del campeonato.

