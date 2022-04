Zarco lidera la tabla de tiempos sobre Miller; Márquez, sexto

El francés Johann Zarco y el australiano Jack Miller pusieron la velocidad de sus motos al término de la primera jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Las Américas, en la que el español Marc Márquez acabó en la sexta posición.



Zarco, que por la mañana se quedó sin gasolina en su Ducati, consiguió hacer una vuelta rápida buena para ascender hasta la primera posición con 2:02.542, que era más de dos décimas más rápido que el tiempo de Jack Miller, hasta ese momento líder y que había sido el primero en mejorar su mejor marca personal para rodar en 2:04.1212.

Pero eso no alteró inicialmente la tercera posición que ocupó en la tanda matinal, que había dominado el español Alex Rins (Suzuki GSX RR), mientras en esos mismos instantes se veía rodar a Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) con Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP22), pegado literalmente al rebufo de su moto.



Marc Márquez finalizó en la sexta posición, a apenas medio segundo de Zarco y todavía con una jornada completa por delante para mejorar sin problemas, pues las condiciones meteorológicas prevén buen tiempo a lo largo de todo el fin de semana, algo que tranquiliza a casi todos los pilotos.





El español Fermín Aldeguer repitió su brillante actuación de Argentina y marcó el ritmo a sus rivales al término de la primera jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Las Américas de Moto2. Aldeguer consiguió un mejor cronometro de 2:09.155 con el que aventajó en 46 milésimas de segundo al italiano Tony Arbolino y en poco más de una décima de segundo a uno de los ídolos locales, Joe Roberts, que superó "in extremis" al británico Jake Dixon y Arón Canet.





Andrea Migno y Dennos Foggia dieron el dominio inicial a los pilotos italianos en la categoría de Moto3 al término de la primera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de las Américas en el COTA de Austin. Migno logró un mejor tiempo final de 2:16.241, con su compatriota Dennis Foggia a casi cuatro décimas de segundo.





