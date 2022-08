Dennis Foggia gana en Silverstone en una carrera agridulce para los españoles

El piloto italiano Dennis Foggia (Honda) se ha llevado la victoria en la carrera de Moto3 del Gran Premio de Gran Bretaña, duodécima prueba del Mundial de motociclismo y primera tras el parón estival, y recorta puntos con los dos primeros clasificados del campeonato, los españoles Sergio García Dols (GasGas) e Izan Guevara (GasGas), que se fueron al suelo en el tramo final de la carrera.

A falta de tres vueltas, el líder García Dols se quedó fuera de lucha por el triunfo después de que el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna) se saliese de la trazada y se lo llevase por delante, un incidente parecido al que acabó con la caída de Guevara y de Iván Ortolá (KTM) en la última vuelta.

El gran beneficiado de todo fue Foggia, que con la octava victoria de su vida recorta 25 puntos de golpe a los dos españoles. Así, se mantiene tercero de la general de pilotos a 42 puntos de García Dols (182), mientras que Guevara (179) sigue segundo a tres unidades.

