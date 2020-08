Dennis Foggia gana en Brno y Albert Arenas consolida su liderato en Moto 3

El piloto italiano Dennis Foggia (Honda) estrenó su casillero de victorias mundialistas tras imponerse este domingo en la categoría de Moto3 del Gran Premio de la República Checa, cuarta cita del calendario del Mundial de Motociclismo, mientras que el español Albert Arenas (KTM) afianzó su liderato con una valiosa segunda plaza.

La primera carrera del domingo en Brno tuvo su habitual componente de emoción, con un grupo muy numeroso peleando por un triunfo que fue finalmente para un Foggia, de 19 años, que encabezó al pelotón durante casi toda la prueba y que pudo por fin saborear su primer triunfo en el Mundial.

La cita fue también positiva para Albert Arenas, que pese a llegar a la República Checa aún 'tocado' en su tobillo izquierdo por la caída en Jerez de la Frontera (Cádiz), supo defenderse muy bien, rodando siempre en los puestos delanteros, aunque en su batalla final con el japonés Ai Ogura (Honda) perdió la estela para pelear con el italiano y se tuvo que conformar con un segundo puesto que le mantiene en el liderato de la categoría.

El piloto gerundense firmó una gran salida que le hizo pasar de la séptima plaza de la parrilla a ponerse rápidamente en cabeza. El pupilo de Jorge Martínez Aspar intentó abrir hueco y escaparse, pero el numeroso pelotón de casi 20 unidades le cogió pronto y a partir de ahí no hubo excesivos movimientos.

