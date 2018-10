Canet, recuperado de su lesión: "Estoy deseando volver a correr, Japón siempre es un desafío"

El piloto español del equipo Estrella Galicia Aron Canet está "deseando volver a correr" en Japón, un circuito que "es un desafío" por ser el trazado de Honda que "ofrece carreras espectaculares, mientras que su compañero de garaje, Alonso López, llega "con muchas ganas" después de los cambios y mejoras en su moto y está seguro de que "las fuertes frenadas de Motegi" le van "a gustar".

"Ver la carrera de Tailandia estando convaleciente de mi lesión de hombro nunca es agradable, pero ahora he avanzado bastante en mi recuperación y estoy deseando volver a correr. Japón siempre es un desafío por su cultura tan distinta y por tratarse del circuito de Honda, cuyo trazado tiene frenadas muy fuertes y siempre ofrece carreras muy espectaculares. Espero volver a estar a pleno rendimiento y realizar una gran carrera", afirmó Canet, que es quinto en la clasificación general de Moto3 con 118 puntos.

El motociclista de Corbera, en el GP de Aragón, sufrió una doble fractura de escápula en el complejo articular del hombro izquierdo que regula la estabilidad, fuerza y movilidad del último. Durante la misma revisión también se le diagnosticó una subluxación del mismo hombro izquierdo que le hizo perderse la carrera en Surinam.

Su compañero de equipo, Alonso López, llega a Motegi "con muchas ganas" de mejorar su rendimiento después de que no terminara la carrera en Tailandia, ya que su equipo ha mejorado su moto para Japón.

"Aquello me dio mucha confianza, a pesar de que en la carrera tuviera una caída. Vuelvo a correr en un circuito y en un país que no conozco. Lo primero es algo a lo que me he acostumbrado en mi primera temporada, aunque seguro que las fuertes frenadas de Motegi me van a gustar. Lo segundo siempre es excitante, ya que es un país con una cultura milenaria que me llama mucho la atención", finalizó el español, que es 22º en la clasificación con 31 puntos.