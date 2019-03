El británico Lowes ratifica su dominio en el cierre del test de Moto2 en Losail

El italiano Fenati tuvo otra gran actuación en Moto3

El piloto británico Sam Lowes (Federal Oil Gresini) ha ratificado este domingo su claro dominio en el cierre del test de pretemporada en la categoría de Moto2 sobre el circuito de Losail (Catar), mientras que el italiano Romano Fenati (Snipers Team) ha hecho lo propio en Moto3.

Así, Lowes volvió a ser el más rápido de la categoría intermedia tras marcar un crono de 1:58.439. El británico fue la gran referencia a lo largo del día y fue 224 milésimas más rápido que el suizo Tom Lüthi (Dynavolt Intact GP), mientras que el podio de tiempos lo cerró el australiano Remy Gardner (ONEXOX TKKR SAG Team).

Justo por detrás clasificó el mejor español, Augusto Fernández (FlexBox HP 40), que se quedó a tan solo dos milésimas del tiempo registrado por Gardner. Los también españoles Xavi Vierge (EG 0.0 Marc VDS), Jorge Navarro (+Ego Speed Up) y Álex Márquez fueron respectivamente sexto, séptimo y octavo.

"Estoy muy contento con el ritmo de carrera, el simulacro ha salido muy bien. Todavía tenemos que mejorar un poco, todavía no estamos para ganar. Hay un par de oponentes que tienen mejor ritmo de carrera, pero estoy contento porque he sido muy constante y he mantenido el ritmo hasta el final, marcando la vuelta rápida en el penúltimo giro", dijo Márquez en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Sólo nos falta una décima por vuelta para poder ganar la carrera. El simulacro de calificación no ha ido tan bien pero no me preocupa en exceso porque con la adrenalina del sábado se podrá sacar. Estoy contento y preparado. El equipo ha hecho un gran trabajo", agregó Márquez.

FENATI, EN GRAN ESTADO DE FORMA

Además, Fenati corroboró su gran desempeño de pretemporada en su regreso a la categoría ligera. El piloto de Snipers Team, que acarició el mejor tiempo en una primera jornada marcada por el viento y que ya fue el más rápido tras el segundo día, volvió a plasmar su dominio este domingo al marcar un crono de 2:05.285.

Por parte española, Arón Canet (Sterilgarda Max Racing Team) aprovechó la última sesión para parar el cronómetro en 2:05.653, un tiempo que le valió para ser el tercero más rápido. Prácticamente todo el 'Top 10' firmó su mejor registro en la segunda sesión de la jornada sobre el asfalto catarí.