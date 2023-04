Brad Binder se lleva la carrera al sprint de Jerez

El piloto sudafricano Brad Binder (KTM) ha conquistado la victoria en la carrera al sprint de MotoGP en el Gran Premio de España, cuarta cita del Mundial de motociclismo, una prueba en Jerez en la que Jorge Martín (Ducati) rozó el podio y Dani Pedrosa (KTM) terminó sexto.

Binder, que ya había ganado la carrera al sprint en Argentina, repitió triunfo en la prueba corta del sábado por delante del vigente campeón de la categoría reina, el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), por tercera vez en el podio en su cuarta carrera corta del curso.

De esta manera, el transalpino sigue recortando puntos en la general al líder Marco Bezzecchi (Ducati), que terminó noveno y que ahora solo cuenta con tres unidades de renta sobre 'Pecco'. El australiano Jack Miller (KTM), por su parte, completó el doblete de KTM e impidió el podio del madrileño Jorge Martín (Ducati), que tuvo que conformarse con la cuarta plaza.

9th in the #TissotSprint and still leading the championship ??



Marco Bezzecchi holds a 3-point advantage on @PeccoBagnaia, whilst Maverick overtakes @Rins42 for 3rd ??#SpanishGP ???? pic.twitter.com/5jvxXE49fr