Binder, Chamtra y Masiá mandan en el viernes de Motegi

La primera toma de contacto con el trazado de Motegi, donde reinó el sol, trajo el dominio de KTM por medio de su mejor piloto en este 2023 y cuarto clasificado del Mundial, con el campeón Francesco Bagnaia encabezando a las Ducati, la aparente mejoría de Aprilia y pequeña vuelta a la realidad de los Repsol Honda, con Marc Márquez y Joan Mir fuera esta vez de la 'Q2'.

Binder, con nuevo chasis en su montura, marcó la mejor vuelta del día, con un crono de 1:43.489, con el que superó el récord del español Jorge Lorenzo que databa desde 2015 de 1.43.790, y que fue superado igualmente tanto por Bagnaia como por el catalán Aleix Espargaró (Aprilia), que completaron el 'Top 3'.

El piloto italiano se quedó muy cerca del sudafricano, del que sólo le separaron apenas 29 milésimas, mientras que el de Granollers, deseoso de dejar atrás dos fines de semana discretos en el Marco Simoncelli y, sobre todo en Buddh, se quedó algo más lejos, ya a 266 milésimas.

Por su parte, los dos perseguidores de Bagnaia en el liderato del Mundial también se metieron en la 'Q2'. El madrileño Jorge Martín (Ducati), segundo clasificado y que fue el más rápido en la primera sesión libre, fue cuarto a 359 milésimas de Binder y justo por delante del italiano Marco Bezzecchi (Ducati), tercero del campeonato, ya a casi medio segundo.

El italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati), (Ducati), el francés Johan Zarco (Ducati), los españoles Pol Espargaró (KTM) y Maverick Viñales (Aprilia), y el australiano Jack Miller (KTM), ganador el año pasado, completaron los diez pilotos para una 'Q2' en la que no estarán los dos del Repsol Honda.

Crash number 20 for @marcmarquez93 this season! ??



Watch here the costly mistake the Spaniard made during Practice which forces him to go into Q1! ??#JapaneseGP ???? | ??https://t.co/hboTJABCgZ — MotoGP™?? (@MotoGP) September 29, 2023

La marca del ala dorada no comenzó del mejor modo posible su Gran Premio de casa. Marc Márquez trató de estar en la pelea por meterse en el 'Top 10', pero perdió todas sus opciones cuando se fue al suelo en su último intento y terminó decimocuarto con 1:44.574. Joan Mir, arriba en la tabla por la mañana, concluyó duodécimo (1:44.428) y como mejor Honda del viernes. Yamaha tampoco tuvo su mejor viernes una vez más con el francés Fabio Quartararo, tercero el pasado domingo en la India, decimotercero (1:44.520).

Moto2

Por otro lado, en la categoría de Moto2, el piloto más rápido de la jornada fue el tailandés Somkiat Chamtra (Kalex), que fue capaz de dominar las dos sesiones de entrenamiento por debajo del 1:51 y dio el giro más rápido con 1:50.396.

?? @somkiat35 heads into Saturday as the BIG favourite!



He maintains the lead in #Moto2 P2 ahead of Canet and @SamLowes_22 ??



Title contenders @37_pedroacosta and @TonyArbolino are respectively 4th and 18th! ??#JapaneseGP ???? pic.twitter.com/ZOgZ3NrWDU — MotoGP™?? (@MotoGP) September 29, 2023

Detrás, a tan sólo 37 milésimas, se posicionó el español Arón Canet (Kalex), mientras que el 'Top 3' lo completó el británico Sam Lowes (Kalex), a 150. El líder del Mundial, el murciano Pedro Acosta (Kalex), comenzó con buenas sensaciones y acabó como el cuarto más rápido con su tiempo de la mañana (1:50.617) y con el italiano Tony Arbolino (Kalex), lejos de momento (decimoctavo).

Moto3

Finalmente, en la categoría de Moto3 hubo mucha igualdad entre todos los grandes aspirantes y el mejor del viernes fue el español Jaume Masiá (Honda), que marcha empatado a puntos en el liderato del Mundial con su compatriota Dani Holgado (KTM).

All the championship front runners make it into the top 14 now! ??



We'll see tomorrow if Saturday brings the rain! ??#JapaneseGP ???? pic.twitter.com/X2uqjpolfu — MotoGP™?? (@MotoGP) September 29, 2023

El piloto valenciano firmó un crono de 1:57.068 para aventajar en apenas una décima a su compatriota Ivan Ortolá (KTM), mientras que el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna), tercero del campeonato a un punto de los dos españoles, y Holgado fueron tercero y cuarto, respectivamente, también a poco más de una décima.