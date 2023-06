Bezzecchi, Dixon y el español Masià, los más rápidos; Márquez volvió a sufrir una caída

El piloto italiano Marco Bezzecchi (Ducati) en MotoGP, el británico Jake Dixon (GasGas) en Moto2 y el español Jaume Masià (Leopard Racing) en Moto3 fueron los más rápidos en los entrenamientos libres del viernes del Gran Premio de los Países Bajos, que se disputa en el histórico circuito de Assen, con nueva caída para Marc Márquez (Repsol Honda).

Bezzecchi, que firmó un podio siendo 'rookie' en la carrera del año pasado en Assen, demostró tanto en la P1 como en la P2 que está muy cómodo en 'La Catedral'. Fue el más rápido en ambas sesiones y cerró la jornada con un mejor crono de 1:32.063, casi dos décimas mejor que por la mañana.

El italiano fue el mejor de la flota de Ducati en un trazado donde, de momento, no tienen tanta superioridad. Jorge Martín (Ducati), ganador del pasado GP Alemania, sigue fuerte y fue segundo, a 130 milésimas, y el vigente campeón del mundo Francesco Bagnaia (Ducati) fue cuarto.

