Bastianini lidera el dominio de Ducati en la parrilla de Austria

El piloto italiano Enea Bastianini (Gresini Racing) logró este sábado su primera pole en MotoGP, liderando el dominio de las Ducati en la parrilla del Gran Premio de Austria, con el líder del Mundial, Fabio Quartararo (Yamaha), quinto, entre ellas.

Las quinielas estaban abiertas pero se pagaba muy poco a que fuese una Ducati la que se llevase el primer puesto (1:28.772). Al final, Bastianini saboreó una pole que no había catado aún en la categoría reina y saldrá primero por delante de las Ducati oficiales de Francesco Bagnaia y Jack Miller.

That's @Bestia23's first pole position since the 2018 #CatalanGP when he was in #Moto3! ??



A scary thought for tomorrow! ??#AustrianGP ???? pic.twitter.com/sJam35I0xc