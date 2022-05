Bastianini se lleva el triunfo en Le Mans; Aleix Espargaró amenaza el liderato de Quartararo

El piloto italiano Enea Bastianini (Ducati) se ha adjudicado la victoria en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Francia, séptima cita del Mundial de motociclismo, por delante del australiano Jack Miller (Ducati) y del español Aleix Espargaró (Aprilia), que con su tercer puesto se queda a solo cuatro puntos del liderato del francés Fabio Quartararo (Yamaha).

Con su tercer triunfo del año, 'La Bestia' alcanza las 94 unidades en la general, dominada todavía por el piloto de Niza (102), que fue cuarto en una carrera en la que trató de evitar el podio del mayor de los Espargaró (98).

