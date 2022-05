Bagnaia lidera el doblete de Ducati en la clasificación de Le Mans

El piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) partirá desde la pole este domingo en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Francia, séptima cita del Mundial de motociclismo, comandando una primera fila en la que le acompañarán el australiano Jack Miller (Ducati) y el español Aleix Espargaró (Aprilia), con el líder del campeonato, el francés Fabio Quartararo (Yamaha), saliendo cuarto.

De esta manera, 'Pecco' lidera el doblete del Ducati Lenovo en primera línea de parrilla, donde también estará el mayor de los Espargaró, tercero en Jerez y segundo en el Mundial y que tratará de mantenerse por delante de 'El Diablo', que busca su primera victoria en el trazado galo, para 'rascarle' puntos en el campeonato.

