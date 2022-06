Ayumu Sasaki consigue su primera pole en Assen

El piloto japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna) ha firmado este sábado la pole para la carrera de Moto3 del Gran Premio de Países Bajos, undécima cita del Mundial de motociclismo, por delante de su compatriota Tatsuki Suzuki (Honda) y del español Izan Guevara (GasGas), que tratará de arrebatar el liderato a su compañero Sergio García (GasGas), que partirá decimoctavo.

Con el tiempo a cero, Sasaki se convirtió en el séptimo piloto en pole en 11 carreras este año, todo gracias a un 1:41.296 que le permitió superar al otro competidor nipón. Mientras, Guevara cerrará la primera fila de parrilla.

