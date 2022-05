Augusto Fernández se impone a Canet y no desaprovecha la caída de Pedro Acosta

El español Augusto Fernández (Kalex) logró imponerse en Moto2 por delante de Arón Canet (Kalex), todo después de una carrera en la que tomó el relevo de Pedro Acosta (Kalex) después de que este se fuese al suelo a 15 vueltas para el final.

De esta manera, el mallorquín consigue su primera victoria desde San Marino 2019 y es ya quinto del campeonato. Canet, tercero a 19 puntos del líder Celestino Vietti, logra su cuarto podio de la temporada y refrenda sus buenas sensaciones a pesar de la operación por la fractura del radio del brazo izquierdo. El tailandés Somkiat Chantra (Kalex) cerró el podio.

