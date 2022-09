Arón Canet manda en Moto2; Suzuki consigue su primera 'pole' de la temporada en su casa

El español Arón Canet (Kalex) acabó siendo más rápido que el tifón "Quince", que durante casi dos horas azotó la zona del circuito de Motegi, y consiguió la tercera "pole position" de la temporada en la clasificación oficial del Gran Premio de Japón de Moto2.

La primera clasificación, en la que se encontraban pilotos de la talla de Arón Canet, Celestino Vietti o Sam Lowes ya estuvo "movidita" por las condiciones de la pista, que empeoraron al caer nuevamente la lluvia sobre el trazado nipón y siendo una de las víctimas propiciatorias el británico, que sufrió una caída y se quedó sin opciones de pelear su pase a la segunda clasificación.

Arón Canet, en tanto, pasó como primero, por delante del belga Barry Baltus, el tailandés Keminth Kubo y el estadounidense Cameron Beaubier, todos ellos sobre sendas Kalex. Marcos Ramírez (MV Agusta) acabó esa clasificación decimotercero, que es el vigésimo séptimo en la formación de salida, con Jeremy Alcoba (Kalex), vigésimo noveno.

La segunda clasificación comenzó con truenos y relámpagos sobre el cielo de Motegi, pero sin que la lluvia descargase con intensidad, lo que propició que casi todos los pilotos saliesen rápidamente para aprovechar al máximo la pequeña pero benévola "ventana" climatológica que había en esos instantes y que apenas duró unos minutos, pues enseguida comenzó a llover nuevamente con intensidad sobre el trazado de Motegi.

El japonés Tatsuki Suzuki (Honda) "enamoró" a la afición local al conseguir "en casa" la primera "pole position" de la temporada y la séptima de su carrera deportiva, para salir desde la mejor posición de la formación de salida del Gran Premio de Japón de Moto3 en el circuito "Twin Ring" Motegi.

It doesn't get better than a home GP pole on your birthday! ??@TatsukiSuzuki24 delights the home crowd with his first pole of the season! ??#JapaneseGP ???? | ??https://t.co/8RhDnufRCd