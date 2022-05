Arón Canet firma su segunda pole de la temporada

El español Arón Canet (Kalex) consiguió su segunda 'pole position' de la temporada después de la de Portugal, al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de Italia de Moto2, en el circuito de Mugello, por delante del también español Pedro Acosta (Kalex), con el británico Sam Lowes (Kalex) tercero.

Canet consiguió una vuelta rápida de 1:51.121 en el quinto de los siete giros que completó al trazado toscano en la segunda clasificación de Moto2, con una ventaja de 125 milésimas sobre Pedro Acosta, que se convirtió en su rival más directo de entrenamientos en esta octava cita del campeonato del mundo de motociclismo.

What an end to Qualifying in Mugello ?? @aroncanet44 takes pole after a dramatic battle with @37_pedroacosta and @SamLowes_22 ?? #Moto2 | #ItalianGP ???? pic.twitter.com/eY9eO3Kz0X

El español se puso rápido líder, en su segunda vuelta, después de que el italiano Celestino Vietti primero y el británico Sam Lowes después hubiesen marcado la pauta al frente de la tabla de tiempos, aunque la segunda clasificación no había hecho más que comenzar y todos ellos fueron desbancados poco después.

Al liderato de Canet le sucedió su compatriota Pedro Acosta, perseguido nuevamente por Mattia Pasini y el británico Jake Dixon (Kalex), pero los cambios se tornaron en una constante en esos minutos pues tanto Pedro Acosta como Arón Canet volvieron a encaramarse a lo más alto de la tabla de tiempos.

1 more flying lap to go ??@aroncanet44 now leads but can anyone find that something special? ??#Moto2 | #ItalianGP ???? pic.twitter.com/ynVtqPWl8c