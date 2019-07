Alonso López: "Llego con mucha confianza porque Sachsenring me gusta mucho"

García Dols: "Sólo conozco Sachsenring en un videojuego"

El piloto español de Moto3 Alonso López (Estrella Galicia 0,0) ha asegurado que llega "con mucha confianza" a la novena cita del Mundial, un Gran Premio de Alemania que se celebra en el circuito de Sachsenring, un trazado de su agrado.

"Llego a la carrera de Alemania con mucha confianza porque Sachsenring es un circuito que me gusta mucho y creo que, aunque podemos hacer un gran papel, prefiero no tener unas expectativas muy altas porque eso no nos ha beneficiado en el pasado", comentó en declaraciones facilitadas por el equipo.

Hace un año López sufrió una caída en carrera en Sachsenring, cuando estaba yendo de menos a más, que le provocó una fractura del astrágalo en el pie izquierdo y el hombro derecho dislocado de los que tuvo que recuperarse en las semanas siguientes.

Episodio ya olvidado. "Seguiremos trabajando día a día al máximo como hasta ahora, ya que la semana pasada en Assen estábamos en un circuito que no se me había dado bien anteriormente y acabé realizando una gran remontada", comentó.

Por su parte, Sergio García Dols quiere empezar con buen pie en un circuito donde no ha corrido nunca. "Sólo conozco el trazado de Sachsenring por haber rodado virtualmente en un videojuego. En principio, parece un circuito muy divertido y creo que llegamos bien preparados para afrontar este nuevo desafío", auguró.

"Intentaremos estar de nuevo directamente en la Q2, hacer un buen 'warm up' y ver hasta dónde puedo llegar en carrera", aseguró el 'rookie' del Estrella Galicia 0,0.