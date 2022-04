Aleix Espargaró suma su tercera "pole"

El español Aleix Espargaró logró la tercera "pole position" de su carrera deportiva y la primera al manillar de la Aprilia RS-GP al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de Argentina de MotoGP en el circuito de Termas de Río Hondo.



Espargaró ya fue el más rápido de entrenamientos en 2014 con una Yamaha de la escudería Forward en la carrera de Assen, y en 2015 como piloto oficial de Suzuki en Montmeló, pero en esta ocasión le ha dado al fabricante Aprilia de la localidad italiana de Noale su primera mejor clasificación en la era de MotoGP, pues con las motos de dos tiempos lograron la primera posición de entrenamientos con el británico Jeremy McWilliams en 2000.



El piloto de Aprilia tuvo que defender su posición de los ataques de su compatriota y amigo Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP22), al que acabó superando por 151 milésimas de segundo con un tiempo de 1:37.688. Los únicos que rodaron en ese segundo en la clasificación oficial.



La segunda sesión de entrenamientos de MotoGP tuvo un primer protagonista en la caída del australiano Remy Gardner (KTM RC 16), con Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP22) como el primero en rebajar su tiempo personal pero todavía decimoctavo y por tanto lejos de la segunda clasificación directa, una situación que no tardó en enmendar pues un par de vueltas más tarde ya era octavo y estaba en la clasificación de privilegio.





