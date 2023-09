Aleix Espargaró, Ai Ogura y Jaume Masiá brillan en Montmeló

MotoGP

Aleix Espargaró, como ya hiciese el pasado año, dominó una primera jornada de entrenamientos y lo hizo a ritmo de récord absoluto de la categoría, por delante de su propio compañero de equipo, el también español Maverick Viñales. Espargaró rodó en 1:38.686, nuevo récord absoluto de MotoGP, para lograr la mejor posición para la segunda clasificación directa, en la que también estarán su compañero de equipo Maverick Viñales, además del líder del mundial y vigente campeón, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23).

Como ellos, acabaron el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP23), el surafricano Brad Binder (KTM RC 16), el español Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP22), los italianos Marco Bezzecchi, Fabio di Giannantonio y Enea Bastianini, y el español Jorge Martín, todos ellos sobre sendas Ducati Desmosedici GP.

Viñales rodó en 1:40.095 y, por 48 milésimas de segundo, el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP23) le arrebató la primera posición cuando aún restaban quince minutos de sesión, con todos los pilotos entrando en sus talleres para cambiar de neumáticos e intentar el último "time attack".

Fabio di Giannantonio primero, y una decena de pilotos que dejaron claro que las hostilidades habían comenzado y en apenas unos minutos Aleix Espargaró ya estaba al frente de esa relación de candidatos al mejor tiempo de la categoría, 1:39.389. Ciento treinta y dos milésimas de segundo le bastaron a Johann Zarco para doblegar a Aleix Espargaró, pero con cinco minutos por delante lo cierto es que todavía se podían producir muchos cambios, como así fue, cuando Maverick Viñales salió por última vez a pista para rodar en 1:39.048.

La sorpresa llegó instantes después con Aleix Espargaró, que batió el récord absoluto de la pista al rodar en 1:38.686, que superaba con creces el registro de 2022, que él mismo estableció al rodar en 1:38.742.

Moto2

El japonés Ai Ogura (Kalex) confirmó su recuperación tras un principio de campeonato en el que en ningún momento mostró la eficacia de anteriores temporada, y marcó el ritmo con el mejor tiempo de la primera jornada de entrenamientos libres Moto2.

Ogura, consiguió un mejor tiempo de 1:44.804 en la sesión matinal, que ninguno de sus rivales pudo batir en la sesión vespertina, lo que le sirve para marcharse a descansar con el mejor registro de la categoría. Tras Ogura, los españoles Pedro Acosta (Kalex), líder del mundial y que busca ampliar su ventaja en el campeonato, Alonso López (Boscoscuro), Arón Canet (Kalex) y Manuel "Manugas" González (Kalex).

Moto3

El español Jaume Masiá (Honda) consolidó sus aspiraciones al triunfo en Moto3, al lograr el mejor tiempo al término de la primera jornada de entrenamientos, en la que fue el más rápido en la primera sesión matinal, consolidó su posición en la segunda y última tanda después de rebajar en casi un segundo su mejor tiempo personal, pues pasó del 1:49.210 de la mañana al 1:48.300 de la tarde.

Masiá se postula como uno de los principales aspirantes a la victoria en Montmeló, pues además necesita un buen resultado para poder enjugar la ventaja que después de varios errores han adquirido sobre él tanto el líder del mundial, el español Daniel Holgado (KTM), como su inmediato perseguidor, el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna), en la pelea por el título del mundo de 2023.