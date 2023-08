Aldeguer triunfa y se lleva una primera victoria impecable; Pedro Acosta, nuevo líder del Mundial

El español Fermín Aldeguer (Boscoscuro) consiguió una impecable primera victoria en el Campeonato del Mundo de motociclismo al vencer el Gran Premio de Gran Bretaña de Moto2 en el circuito de Silvertone.

Tras Aldeguer, que en la penúltima vuelta marcó la vuelta rápida de carrera, mostrando así su incuestionable superioridad, acabaron los también españoles Arón Canet (Kalex) y Pedro Acosta (Kalex). El "Tiburón" del Puerto de Mazarrón es el nuevo líder del Mundial, al concluir décimo el anterior, el italiano Tony Arbolino (Kalex).

Y eso que no falló Acosta en la salida, aunque al final de la recta de meta se le colaron sus compatriotas Fermín Aldeguer (Boscoscuro) y Alonso López (Boscoscuro), con Arón Canet (Kalex) y Tony Arbolino (Kalex) a su estela.

Detrás, hubo una caída multitudinaria con hasta cuatro pilotos, Taiga Hada, Rory Skinner, Dennis Foggia y Borja Gómez, todos ellos con Kalex, que fue quien embistió al resto de rivales al tocar la hierba en la curva tres y que dejaba a todos fuera de carrera.

NEW LEADER! ??@37_pedroacosta is now 2 points clear of @TonyArbolino in the #Moto2 standings??#BritishGP ???? pic.twitter.com/AanLH0wlOy